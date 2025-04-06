Samsun\'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarına devrilerek ters döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Yolu Yağmurca mevkisinde H.C. (58) yönetimindekiminibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücünün eşi Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.C. ve minibüste bulunan K.K. (46) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.