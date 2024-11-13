Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından esrar ve radar tespit cihazı ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan Narko Alan Uygulamasında 256 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 47 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Narkotik Operasyonu - Son Dakika
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