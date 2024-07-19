Samsun'da Otomobil ile Panelvan Aracın Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'da otomobil ile panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Türkiş Tramvay İstasyonu yanı İsmet İnönü Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN