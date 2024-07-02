Samsun\'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 55 AGT 302 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü Enes K. ile Muzaffer C.C. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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