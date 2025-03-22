Samsun\'da Polis Memuru İntihar Etti

Samsun'da aracı içinde kendini tabancayla vurulan polis memuru genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi polis memuru G.A. (26), Tekkeköy'de özel aracında kendini vurdu. Durumu ağır olan polis memuru ilk olarak çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen G.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN