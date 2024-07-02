Samsun'da Polis Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Polis Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahsın evinde 400 gram skunk, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, başka bir operasyonda ise üç şahsın üzerinde ve işyerinde sentetik ecza ve metamfetamin bulundu. İlgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

02.07.2024 18:41
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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda esrar, sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi.

Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde İ.İ (53) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 400,34 gram skunk, 12,40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olay neticesinde İ.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ayrıca Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde A.K (41), F.S.G 41) ve S.E (42) isimli şahısların üzerinde ve işyerinde yapılan aramada 143 adet sentetik ecza, 19,48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon neticesinde A.K., F.S.G. ve S.E hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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