Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2 kişi ruhsatsız silah ve kuru sıkı tabancalarla yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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