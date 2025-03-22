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Samsun'da Sahte Altın Operasyonu

Samsun'da sahte altın bozdurmaya çalışan 3 kişi kuyumcuda yakalandı, 11 sahte altın ele geçirildi.

22.03.2025 15:48
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Samsun'da sahte altın operasyonu: Kuyumcuda suçüstü yakalandılar

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüphelileri kuyumcuda suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

20 Mart Perşembe günü İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya sahte 1 gramlık altın bozdurulmak istendiği sırada, kuyumcunun altının sahte olduğunu fark etmesi üzerine şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, şahısların kimlikleri polis tarafından kısa sürede tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda, şüpheliler A.S. ve O.K 21 Mart Cuma günü İlkadım'da başka bir kuyumcuya iki adet sahte 1 gramlık altın bozdurmaya çalıştıkları sırada suçüstü, üçüncü şahıs İ.C.K. ise çalışma sonucunda yakalandı.

11 adet sahte altın ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 TL nakit para, 300 Amerikan doları, 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

3 gözaltı

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi. Şahıslar ekipler tarafında adliyeye çıkartıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların ekonomik güvenliğini hedef alan bu tür dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika

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