Samsun'da polis tarafından sahte plakayla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yaptığı aramalarda 4 adet APP plaka ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, E.Ö. (31) ve S.A. (23) gözaltına alındı. E.Ö. ve S.A.hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika
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