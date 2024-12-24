Samsun\'da Sahte Plaka Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından sahte plakayla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yaptığı aramalarda 4 adet APP plaka ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, E.Ö. (31) ve S.A. (23) gözaltına alındı. E.Ö. ve S.A.hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN