Samsun\'da Silahlı Çatışma: 1 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C.(21) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN