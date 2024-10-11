Samsun'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

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Silahlı saldırganlar tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.B., yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.K. ve G.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.K. ve G.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.