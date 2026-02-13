Samsun\'da Silahlı Saldırı: Fail Tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokak üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sokak ortasında tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu E.A. (21) sağ ayağından vurularak yaralandı. Yaralı genç, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.C.D.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Ş.C.D., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
