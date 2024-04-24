Samsun\'da soba kıvılcımından çıkan yangın

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, soba kıvılcımından dolayı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'ya bağlı Çatak Mahallesi'nde Hayrettin S.'ye ait evde yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangına sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi.

Yangını fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yangına müdahale edildi. İtfaiye, önce söndürme sonra da soğutma işlemlerini tamamlayarak olay yerinden ayrıldı. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN