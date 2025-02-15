Samsun'da Suç Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Suç Çetesi Operasyonu

Samsun merkezli operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 24 kişi tutuklandı, 13 kişi adli kontrolle serbest.

15.02.2025 00:08
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Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Denizli'de düzenlenen ve 37 kişinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonda adliyeye sevk edilen 24 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, silahlı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Samsun merkezli olarak İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu madde ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama" gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında 13 kilo 987 gram skunk, 22 ruhsatsız tabanca, bin 232 adet tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, 1 kurusıkı tabanca, 27 kartuş, 1 kılıç, 1 kama, 60 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 TL ve bin 350 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 kişi sabah saatlerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 24 kişi akşam geç saatlerde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Suç Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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