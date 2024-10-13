Samsun'da Tır Bariyere Çarptı

Samsun'da makaslama yapan tır bariyere çarptı
SAMSUN - Samsun'da tırın makaslayarak kayıp bariyere çarptığı kaza yaralanan olmazken, tır bariyer kesilerek vinç yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara yolu Boğaziçi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora Gümüşkaya idaresindeki 52 FG 830 plakalı tır rampa aşağı inerken makaslama yaparak yolun solundaki bariyere çarptı. Tırı saplandığı bariyerden kurtarmak için bariyer kesilip vinç yardımıyla tır havaya kaldırılıp kurtarma çalışması yapıldı.
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