Samsun\'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'da temizlik malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Karaman (47) idaresindeki 06 DZH 690 dorse plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Fatih Karaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın devrilmesi nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde trafik akışı bir süre aksadı. Devrilen tırın taşıdığı temizlik malzemeleri yola saçılırken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN