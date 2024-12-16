Samsun'da iki ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan A.'nın kullandığı 55 AKR 57 plakalı ticari araç kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen Ahmet C. idaresindeki 55 GVU 160 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet C. yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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