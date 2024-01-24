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Samsun'da trafik kazası

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu.

Samsun\'da trafik kazası
24.01.2024 - 22:38,
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Samsun'da trafik kazası

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, aracın çarptığı bir fare ise telef oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Özçelik idaresindeki 55 KP 504 hafif ticari araç yağış dolayısıyla ıslak zeminde kayarak kaza yaptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın çarptığı refüjdeki fare ise telef oldu. Araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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