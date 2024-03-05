Samsun\'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı

Vali Ustaoğlu Balıkesir'in suç dosyasını açıkladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında asayiş suçları ile mücadele, terörle ve teröristle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele, düzensiz...