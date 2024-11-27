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Samsun'da Türkmen Öğrenci Ölü bulundu

Samsun\'da Türkmen Öğrenci Ölü bulundu

Samsun'da Türkmen uyruklu üniversite öğrencisi Ayna Utamysheva evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

27.11.2024 14:41
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Samsun'da Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kız, evinde tülbentle asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sınıf öğretmenliği mezunu ve biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tek başına yaşayan Utamysheva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Türkmen öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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