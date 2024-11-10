Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.G. (38) adlı kadının ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, gerçekleştirilen aramada, 20 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, 30 ml sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet sentetik ecza, ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili S.G. adlı kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN