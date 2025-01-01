Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın motosikleti ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN