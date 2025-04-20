Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da enjektöre çekili halde likit esrar ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelileri üst, araç ve ikamet aramalarında,12 adet enjektöre çekilmiş halde toplam 60 ml likit esrar, 28 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN