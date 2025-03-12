Samsun'da Uyuşturucu Tacirine Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan şahıs, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan A.S.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan A.S. mahkemece 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN