Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Ceza

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan S.Ö. ve K.A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme S.Ö.'yü 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırırken, K.A.'nın ise beraatına karar verdi. - SAMSUN