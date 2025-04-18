Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Cezası

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan 3 ayrı kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan E.G., R.T. ve E. Ö.'nün yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada, E.G. ve E.Ö., 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, R.T.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezası verildi. Mahkeme, 3 ayrı kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN