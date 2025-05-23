Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan 4 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4 ayrı davada, S.D. 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası, K.Y. 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 41 bin 700 lira da adli para cezası, E.K. 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezası, Y.T. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 52 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN