Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu yargılanan 1'i uzman çavuş 3 kişiye ceza yağdı.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunda tutuklanan uzman çavuş T.Ş. ile B.K. ve S.Ş. hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Uzman Çavuş T.S. ile B.K. 13 yıl 4'er ay, S.Ş. ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Cezalar - Son Dakika
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