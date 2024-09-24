Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık olayları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları araştırmada M.Ş. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 826 gram kubar esrar, 103 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet içilmeye hazır kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 513 adet 9 mm tabanca mermisi ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN