Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve silahla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından farklı adrese operasyon düzenlendi. S.Ü., E.Y., H.H.C. ve O.Ö.'nün kullandığı ikametlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 gram metamfetamin, 7,24 gram skunk, 2 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN