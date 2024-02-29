Samsun\'da polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor

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Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımı engellemek adına il genelinde geniş çaplı çalışma yürütürken, vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimleri de düzenliyor.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen toplamda 4 etkinlikte 739 vatandaşa uyuşturucu maddenin zararları ve mücadele yoları anlatıldı. Etkinliklerde, 'UYUMA' uygulaması ve 'NARVAS' projesi tanıtılarak, bilgilendirme de yapıldı. - SAMSUN