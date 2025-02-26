Samsun\'da Yabancı Uyruklu Ölüm

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Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüseynov Huseynoy (46) kaldığı oda içerisinde yüzüstü yatar halde hareketsiz olarak bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ruslan Hüseynov Huseynoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 gün önce otele yerleştiği öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN