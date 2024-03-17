Samsun'da yangında cami küle döndü
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangın nedeniyle cami küle döndü.
Olay, ilçeye bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik problemleri nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ramazan ayında mahalle camisiz kaldı
Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirterek, bu konuda yardım beklediklerini belirttiler.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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