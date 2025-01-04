Samsun\'da Yorgun Mermiyle Ölüm

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Samsun'da 17 Ağustos 2024' tarihinde bir kişinin yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölümüyle 2 şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı 5 aylık çalışma sonucu yakalandı. Şahıslardan 1'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğrikum Mahallesi'nde 17 Ağustos 2024'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde çalışan Raif Öntürk (80) vücuduna isabet eden yorgun mermi sonucunda hayatını kaybetti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ay süren takip ve çalışma yaptı. Jandarma Kriminal Laboravar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kriminal incelemeler sonucunda merminin yaklaşık 1400 metre uzaklıktaki bir düğün eğlencesinde havaya ateş eden bir şahsın tabancasından çıkmış olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tabancayla ateş ettiği tespit edilen S.A. (30) jandarmanın takibi sonucu yakalanarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu S.A isimli sahsın olayda kullandığı tabancayı T.S. isimli şahıstan satın aldığı tespit etti. Gözaltınaalınan T.S. isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada ise kendisine ait söz konusu tabancayı S.A. isimli sahsa para karşılığı satmış olduğu, satma işlemi sonrasında ise hırsızlık süsü vererek tabancasının 7 Şubat 2023 tarihinde evinden çalındığını beyan ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan T.S.'nin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN