Samsun\'daki Kafede Yangın Paniği

Samsun'da bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak üzerindeki bir kafenin mutfak kısmında fritözden kaynaklandığı düşünülen küçük çaplı yangın çıktı. Kafe çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN