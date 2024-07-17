Samsun'daki kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'daki kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı hafif ticari araç, yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan hemşirelerden biri hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sağlık çalışanları ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 19:12
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Samsun'daki kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan hemşirelerden biri tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M. yönetimindeki nakliyat firmasına ait 55 AAY 703 plakalı kamyonet, Ömer T.'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada savrulan hafif ticari araç yolda yürüyen hemşireler Seydi Mertcan Barçin ve Ömer Faruk A.'ya çarptı. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 yayanın Çarşamba Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve nöbet çıkışı evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi. Ağır yaralanan hemşire Seydi Mertcan Barçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'daki kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

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