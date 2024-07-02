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Samsun'un Yakakent ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesi Çepni Mahallesi Karaca Baba mevkisinde çamlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. 112'ye yapılan ihbar üzerine orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. - SAMSUN