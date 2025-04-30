Sancaktepe'de fabrika yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sancaktepe'de fabrika yangını

Geniş Video İzle

İstanbul Sancaktepe'deki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

30.04.2025 07:49  Güncelleme: 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de fabrika yangını
Sancaktepe'de fabrika yangını
Sancaktepe\'de fabrika yangını
Kaynak: DHA

Sancaktepe, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de fabrika yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Allah yardım etsin inşallah, zor bir durum, üretim duracak, sermaye gitti ama masrafları devam edecek, kira, maaş vb. 2 0 Yanıtla
  • Kalemdar:
    mazlum Gazze ateşi her yerde. yakıyor tüm dünyayı 1 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ne fabrikası acaba? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

10:15
Güney Kore: Rusya’daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ü öldürüldü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.