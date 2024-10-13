Şanlıurfa'da 11 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'da aranan 11 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 11 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce 16 bin 155 kişi, 2 bin 773 araç, 345 motosiklet ile 50 umuma açık yer ve işyerinin kontrol edildiği uygulamada, 11 aranan şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ise bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 45 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.