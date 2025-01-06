Şanlıurfa'da 2 Zanlı Yakalandı

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Şanlıurfa'da aranan 2 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Viranşehir ilçesinde, asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı "Huzur-63" uygulaması gerçekleştirildi. 63 ekip ve 258 personel katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 73 şahıs, 964 araç, 25 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Denetimlerin sonucunda 196 araca cezai işlem uygulandı, 2 aranan şahıs yakalandı, 4 araç trafikten men edildi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.