Şanlıurfa'da 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 Gün Gösteri Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, 12 Ekim'den itibaren 3 gün süreyle tüm gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

11.10.2024 22:27
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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 12 Ekim'den itibaren 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi etkinliklerin yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetlerinin yasağa dahil olmadığı bildirildi. Açıklamanın devamında, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, pankart asma ile ilimiz merkez ve ilçelerinde eylem, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 10 Ekim 2024 saat 00.01'den 10 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika
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