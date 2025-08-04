Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Onlarca ağacın külle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Ağaçlık Alanda Yangın - Son Dakika
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