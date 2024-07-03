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Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerler çarpıştı: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde meydana geldi. Ömer Bağtur idaresindeki 34 TK 6570 plakalı tanker, İ.T. yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı tankerle çarpıştı. Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.