Şanlıurfa'da aranan 29 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 29 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Birecik ilçesinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 15 bin 951 şahıs sorgulandı, 3 bin 824 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 29 şahıs yakalandı. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
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Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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