Şanlıurfa'da Atık Yangını Söndürüldü

Atık madde yangını itfaiye tarafından söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çıkan atık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. Atık maddelerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.