Şanlıurfa\'da Bahçede 481 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın bahçesinde 481 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, Halfeti ilçesinde M.K. isimli şahsın adresine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramada bahçede ekili vaziyette 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA