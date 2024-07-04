Şanlıurfa\'da Belediye İşçileri İşten Çıkarılmaya Karşı Protesto Etti

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti'li belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Kulenin üzerinde fenalaşan işçilerden biri yüksekten düşme tehlikesi atlattı.

İlginç olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti yönetiminde kısa sürede 10 kişinin işine son verildi. Belediye, daha sonra da 4 kişiyi işten çıkarttı.

Su kulesine çıktılar

Karara tepki gösteren 5 işçi, belediyenin destek hizmetleri müdürlüğüne ait yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıktı. Kulede Türk bayrakları sallayan işçiler, karara tepki gösterdi. Olay yerine giden polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Aşağı inmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi.

İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı

Protesto esnasında işçilerden biri fenalaşarak yere yığıldı. Yüksekten düşme tehlikesi atlatan Ahmet Yılan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile indirilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ŞANLIURFA