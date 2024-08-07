Şanlıurfa\'da Çamurlu Barajı\'nda Kadın Cesedi Bulundu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çamurlu Barajı'nda bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesindeki Çamurlu Barajı'nda çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen kadın cesedi, olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelere göre B.K. (23) adlı kadının intihar ettiği ihtimali üzeride durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA