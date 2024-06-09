Şanlıurfa'da çıkan yangın traktörlerle söndürüldü

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin traktörlerle müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Siverek'e bağlı Keçiburcu köyünde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeye haber vererek, traktörleriyle de yangına müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA