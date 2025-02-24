Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Şanlıurfa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.

24.02.2025 19:58
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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi'nde yaşandı. Kağıt ve plastiklerin toplandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangından yükselen yoğun dumanlar, şehrin her tarafından rahatlıkla görülebildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şanlıurfa, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Son Dakika

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